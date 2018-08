DAX stottert sich nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Aktienmarkt stottert sich weiter nach oben - getrieben und angestachelt vom amerikanischen Markt, jedoch zurückgehalten von den europäischen Problemen, die man nur allzu gern auf den US-Präsidenten Donald Trump schiebt. Eine Lösung, die Europa als starke Einheit mit einem Partner Großbritannien zeigt, sucht man derzeit dagegen vergeblich, so dass der große Freudensprung auch an den Börsen in Europa erst einmal warten muss.Aber immer wenn man das Gefühl hat, es steht der Crash bevor, stabilisiert sich der Aktienmarkt. Auch heute zeigten sich vereinzelt Käufer und halfen dabei, den deutschen Aktienmarkt zeitweise ins Plus zu schieben. Der DAX folgt damit seinen amerikanischen Pendants, die zumindest bei den Technologiewerten und dem marktbreiten S&P 500 von einem Rekord zum nächsten eilen.Lösungen gibt es im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko und auch Bundeskanzlerin Merkel will die Gespräche zwischen der Europäischen Union und den USA weiterführen. Beim Brexit, dem derzeit wohl wichtigsten europäischen Thema, gibt es allerdings weiterhin nichts konkretes und die ehemaligen Partner bereiten mittlerweile Notfallpläne für einen „harten Brexit“ vor, wie heute aus Frankreich zu vernehmen war.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.