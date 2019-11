DAX stößt Tor zu neuen Rekorden auf – Trump tut alles für seine Wiederwahl

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jetzt wollen die USA und China auch noch die gegenseitig verhängten Strafzölle schrittweise zurücknehmen – wer hätte sich das vor drei Monaten noch träumen lassen? Die Annäherung im – man mag schon gar nicht mehr von ‚Streit‘ reden –, aber vor allem die Geschwindigkeit, mit der jetzt alles passiert, ist schon sehr überraschend. Entsprechend reagieren auch die Aktienmärkte.Der Deutsche Aktienindex hat gestern das Tor zu neuen Rekorden weit aufgestoßen und die psychologische Barriere von 13.000 Punkten hinter sich gelassen. Dass der Markt heute zunächst etwas pausiert, dürfte keinen verwundern. Auch die Lokomotive Wall Street hat nach einer monatelangen Seitwärtsphase nun wieder zurück aufs Gleis gefunden und zieht die anderen Börsen mit nach oben.Man könnte meinen, US-Präsident Trump hätte in den vergangenen Quartalen absichtlich die Wirtschaft ausgebremst, um sie pünktlich zum Wahlkampf wieder anzuschieben, indem er jetzt große Schritte auf China zugeht. Auch wenn er im Handelsstreit am Ende vielleicht nur einen kleinen Teil dessen erreichen wird, was er vorhatte, ein Ziel könnte er mit dieser Taktik erreichen: seine Wiederwahl.Donald Trump scheint jetzt schärfer auf eine Einigung mit China zu sein, um seine nächste Amtszeit zu sichern, als die immer noch vielen offenen Fragen zum Thema Handel mit dem Rivalen tatsächlich klären zu wollen. Ein „Deal-Making“ mit China ist für den Moment bei Trump durch. Jetzt geht es einzig und allein um die Wiederwahl.

