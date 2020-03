DAX stemmt sich gegen den Abwärtssog – Schockierende Zahlen vom US-Arbeitsmarkt erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der US-Senat hat nun einstimmig das Konjunkturpaket verabschiedet. Am Freitag wird das Repräsentantenhaus darüber abstimmen. Dann erst kann Präsident Trump das Gesetz unterzeichnen. Bis dahin besteht Unsicherheit. Das Konjunkturpaket wird helfen, den Einbruch der Wirtschaftsleistung in den USA abzufedern. Ganz verhindern aber kann es diesen nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass der Einbruch mit dem Paket ungefähr 40 Prozent schwächer ausfallen dürfte.Heute gibt es mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung vielleicht den ersten Vorgeschmack darauf, wie stark das Coronavirus den amerikanischen Arbeitsmarkt treffen wird. Es ist mit schockierenden Zahlen zu rechnen. US-Präsident Trump ist in den vergangenen Tagen vorgeprescht mit dem Vorschlag, bereits frühzeitig die Wirtschaft wieder für Geschäfte zu öffnen. Diese könnte allerdings dann den geringsten Schaden erleiden, wenn der Lockdown jetzt greift. Ein einmaliger Einbruch könnte am Ende besser sein als das Provozieren einer zweiten oder dritten Corona-Welle. Auch wenn es den Menschen Hoffnung macht, ist es derzeit relativ sinnlos, irgendein Datum festzulegen, ab wann es wieder besser wird. Die Erfahrungen aus Südkorea und China zeigen, dass es wichtiger ist, die jetzt getroffenen Maßnahmen umzusetzen und sich auch nur auf das zu konzentrieren.Die Wall Street hat in den vergangenen Stunden Signale aus technischer Sicht gesendet, die auf weitere Verkäufe hindeuten könnten. Eine charttechnische Unterstützung, die im Deutschen Aktienindex heute wichtig wird, liegt bei 9.438 Punkten. Ein Unterschreiten könnte neue Verkäufe bringen. Ein Verteidigen dieser Marke könnte den Aufwärtstrend fortsetzen.

