DAX steigt weiter – Einige Signale mahnen zur Vorsicht

Ein hoher Optimismus unter den Anlegern, niedrige Barbestände in den Portfolios von Fondsmanagern und Rekordkäufe von Aktien auf Pump an der Wall Street mahnen zwar in der aktuellen Rally zur Vorsicht. Aber das gestern erreichte neue Allzeithoch endlich auch im Deutschen Aktienindex gibt zunächst einmal denen Recht, die trotzdem einsteigen, um weiter auf der Welle mit nach oben zu reiten. Auch die Kurse an der Frankfurter Börse werden jetzt von einer kaum sichtbaren, aber dennoch stattfindenden Suche nach Nachzügler-Aktien getrieben, die von einer nach dem Start der Impfkampagne in greifbare Nähe gerückten Normalisierung profitieren sollten.Aus technischer Sicht betrachtet könnte allerdings die Rally im DAX zu einem Großteil bereits gelaufen sein. Auf dem jetzt erreichten Niveau dürfte die Luft langsam dünn werden. Fundamental sind die positiven Nachrichten der vergangenen Tage verarbeitet. Das Konjunkturpaket in den USA ist verabschiedet und könnte der Wirtschaft im ersten Quartal auf die Sprünge helfen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Börsen in Erwartung dieses Pakets bereits im Vorfeld gestiegen sind. Und auch was den Brexit-Vertrag anbelangt, lag die Börse in der Vorwegnahme richtig und hat sich durch die ständigen Verzögerungen nicht aus dem Tritt bringen lassen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.