DAX steigt über 13.000 Punkte – Technologieaktien sollten den Staffelstab jetzt übergeben

Fünf Monate nach dem Corona-Crash im Februar ist der Deutsche Aktienindex gestern wieder zurück über die Marke von 13.000 Punkten gestiegen. Damit setzt der Markt seinen Aufwärtstrend seit Mitte März trotz aller Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und mitten in einer Rezession der Weltwirtschaft eindrucksvoll fort. Zum Allzeithoch bei knapp 13.790 Punkten fehlen gerade einmal noch sechs Prozent und der 40-prozentige historisch einmalige Ausverkauf innerhalb von vier Wochen wäre vergessen.Ob dieses Vorhaben allerdings gelingt, dürfte auch von der laufenden Berichtsaison abhängen. Dabei könnte sich eine Sektor-Rotation einstellen. Technologiewerte, die bis dahin blendend durch die Krise kamen, könnten durch andere Sektoren abgelöst bzw. im Anstieg unterstützt werden. Die US-Banken lieferten vergangene Woche ordentliche Zahlen und könnten so den Stein für diese Entwicklung ins Rollen gebracht haben. Für den Gesamtmarkt wäre es von Vorteil, wenn die Outperformance der großen Technologieaktien zeitnah durch Unternehmen aus anderen Sektoren abgelöst wird.Um dies allerdings zu erreichen, wird es wichtig sein, weltweite Handelskonflikte zu vermeiden, um der Wirtschaft eine lange Talsohle zu ersparen. Die Notenbanken haben für eine rasche Erholung ein gutes Fundament gelegt und die Bundesregierung ist mit ihrem erzwungenen Abrücken von der „schwarzen Null“, dem Sinneswandel in Sachen Corona-Hilfen innerhalb der EU und den Investitionen in neue Technologien ebenfalls auf einem guten Weg, auch wenn es erst der Anfang ist.

Finanztrends Video zu DAX



