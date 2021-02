DAX steigt auf neues Allzeithoch – Korrektur abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die neue Regierung in Washington plant jetzt doch den großen Wurf bei der Ankurbelung der US-Wirtschaft, die Aktienmärkte folgen diesem Ruf und steigen auf neue Rekordhochs.Auch der Deutsche Aktienindex kann an die Stärke der Wall Street anknüpfen und springt zum Wochenstart auf ein neues Allzeithoch. Der Ausbruch nach oben schließt den Test der Marke von 13.300 Punkten aus dem Januar endgültig ab und lässt das dort liegende Hoch aus dem Juli 2020 technisch betrachtet zu einer Unterstützung der Aufwärtsbewegung werden. Das neue Allzeithoch im DAX signalisiert die Bereitschaft der Anleger, auch inmitten der Pandemie nach vorn zu blicken.Was sie erwarten, ist kein vollständiger Sieg im Kampf gegen das Coronavirus. Vielmehr sieht man immer mehr ein weitgehendes Arrangieren mit Covid-19 und die Chance auf eine deutliche wirtschaftliche Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Auch wenn am Mittwoch auf dem Corona-Gipfel keine weitreichenden Lockerungen zu erwarten sind, dreht sich die Diskussion zumindest nicht mehr um Verschärfungen. Das ist der Kurswechsel, den die Börse begrüßt.Die laufende Berichtssaison in Deutschland zeigt zudem, dass die Unternehmen in der Lage sind, mit der Pandemie zu leben. Sie können selbst hochgesteckte Ziele noch übertreffen. Wenn man sich das Zahlenwerk in den Bilanzen anschaut, scheint es den Unternehmen trotz der Pandemie gar nicht mal so schlecht zu gehen.

