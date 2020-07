DAX steht wortwörtlich still

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Mittwoch rührte sich der DAX zunächst nicht von der Stelle – Ursache waren jedoch nicht mangelnde Impulse aus Wirtschaft & Co, sondern vielmehr eine technische Störung des Xetra-Systems in Frankfurt. Am Mittag startete dann auch der DAX in den Handelstag und verlor rund 1,5% auf 12.120 Punkte.Nach den deutlichen Gewinnen der Vortage gibt Wirecard zur Wochenmitte als meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart wieder 22,3% ab. Indessen rechnet Wirecards Insolvenzverwalter mit einem Verkauf des Unternehmens in Einzelteilen. So hätten sich bereits viele Investoren gemeldet, die Interesse an Teilen des Kerngeschäfts oder anderen Geschäftsbereichen haben. Etwaige Verkaufserlöse stünden dann den Wirecard-Gläubigern zu.Zur Wochenmitte rege gehandelt wird bei einem Plus von 15,2% auch wieder Luckin Coffee. Nachdem die Aktie am Montag aufgrund von Bilanzfälschungen vom Handel an der New Yorker Börse Nasdaq ausgeschlossen wurde, sackte Luckin Coffee bis auf 0,60 Euro ab. Im Januar noch hatte die Aktie des chinesischen Starbucks-Rivalen bei über 47 Euro notiert.Hohe Umsätze sind in Stuttgart weiterhin bei der BioNTech-Aktie zu verzeichnen, die bis zum Mittag 1,9% zulegt. Nach der Anfang der Woche bekannt gewordenen Finanzspritze in Höhe von 250 Millionen Euro richten sich die Blicke der Anleger nun auf die kommenden Tage: BioNTech rechnet Anfang Juli mit ersten Daten zu klinischen Tests eines potentiellen Impfstoffs gegen das Coronavirus. Aktuell werden in Europa vier Impfstoffkandidaten an rund 200 Probanden getestet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.