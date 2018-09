Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Für den Moment stellt die Marke von 12.400 Punkten einen Widerstand für den Deutschen Aktienindex dar.Alle Augen sind auf die amerikanische Notenbank gesetzt. Die Fed wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut die Zinsen anheben. Die am Markt veranschlagte Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 93,8 Prozent. Und nach den Hinweisen von EZB-Präsident Draghi auf eine steigende Inflation sind die Investoren brennend daran interessiert, was sein US-Kollege Powell zum Thema Teuerungsraten zu sagen hat.Die Serie an Strafzöllen und Gegenzöllen zwischen den USA und China wird sich weltweit und nicht nur in den beiden Ländern preissteigernd auswirken. Hinzu kommen steigende Zinsen rund um den Globus und kräftig anziehende Energie- und Rohstoffpreise. Die Inflation ist wie ein ferner Verwandter, der das letzte Mal vor Jahrzehnten zu Besuch war und den niemand mehr erwartet. Das bedeutet aber nicht, dass er ganz aus der Welt ist.Steigende Zinsen wegen einer anziehenden Inflation wären schlechte Nachrichten für die südeuropäischen Länder. Für den Moment hat sich der Markt auf die beste aller Welten eingestellt: Hohes Gewinn- und Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig tiefen Inflationsraten. Es ist ein Treppenwitz der Börsengeschichte, dass just zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wall Street ihre Januarhochs wieder erreicht, erneut das Thema Inflation zum Tagesgespräch wird. Der Grund für den Kurssturz der Aktien im Januar waren Hinweise auf höhere Inflationsraten. Ob das Thema Inflation seinen Schrecken für die Börsen inzwischen verloren hat, wird sich erst noch zeigen. DisclaimerDie Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.