DAX startet verhalten in die neue Woche – Öl, Gold und Bitcoin im Fokus

Der Deutsche Aktienindex startet etwas verschnupft in die neue Börsenwoche. Einigen Anlegern scheint der richtige Zeitpunkt für einen Ausbruch nach oben wohl doch noch nicht gekommen zu sein. Thanksgiving mit dem traditionellen Start in die aktivste Shopping-Zeit des Jahres hat zumindest an den Börsen keinen Kaufrausch ausgelöst. Zwischen steigenden Infektionszahlen und Impfstoff-Hoffnung üben sich die Investoren weiter in Zurückhaltung. Zwischen 13.400 und 13.500 Punkten hat der DAX ein dickes Brett zu bohren. Dieses entspricht ungefähr auch der viel beachteten 30.000-Punkte-Marke im Dow Jones.Die OPEC+ tagt. Der Ölpreis hat in den vergangenen Wochen Hoffnung aus der zügigen Entwicklung von Impfstoffen geschöpft. Der Bedarf für ein entschiedenes Agieren der OPEC+ ist damit ein wenig geringer geworden. Die Mitgliedsstaaten blicken stattdessen mit Spannung auf die ersten Regulierungen der Biden-Regierung für den heimischen Ölsektor. Dieser ist in den vergangenen Jahren zur Hauptkonkurrenz für die Ölförderländer geworden. Die größte Hoffnung ist, dass die USA weniger Öl fördern. Das hätte mehr Auswirkungen als jede Entscheidung der OPEC über die Fördermengen.Immer wenn an der Börse ansonsten ungefähr in die gleiche Richtung laufende Preise auf einmal eine unterschiedliche Entwicklung nehmen, findet das bei vielen Anlegern besondere Beachtung. Eine solche Divergenz ist aktuell die zwischen dem Bitcoin und Gold. Während die Kryptowährung über das Wochenende acht Prozent höher notiert, fällt das Gold auf ein neues Korrekturtief. Es scheint also kein wirkliches Bedürfnis nach Absicherung zu geben, sondern eher eine Lust an spekulativen Kursgewinnen.Gleiches lässt sich auch an der Divergenz zwischen zyklischen Aktien auf der einen Seite und den Anleihekursen auf der anderen Seite ablesen. Während einige zyklische Aktien seit Anfang November um die Hälfte teurer geworden sind, haben Anleihen sich lediglich seitwärts bewegt. Es wird also zwar ein Ende der wirtschaftlichen Malaise durch eine zeitnahe Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen erwartet, aber gleichzeitig ohne Inflation. Die Inflation ist wie ein ferner Verwandter: Man weiß, dass er da ist, aber er war schon ewig nicht mehr zu Besuch. Umso überraschter dürften die Märkte sein, wenn der unverhoffte Besuch dann plötzlich an der Tür klingelt. Derzeit jedenfalls scheint am Markt niemand wirklich mit einer steigenden Inflation zu rechnen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu Goldpreis



Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.