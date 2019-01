DAX startet schwach ins neue Jahr - China droht die harte Landung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Neues Jahr, neues Glück - so dürfte wohl das Motto der Anleger am deutschenAktienmarkt nach einem Minus von mehr als 18 Prozent im abgelaufenen Jahrlauten. Zumindest am ersten Handelstag des Jahres allerdings werden dieHoffnungen schon enttäuscht, der DAX startet mit einem kräftigen Minus undfällt zwischenzeitlich unter 10.400 Punkte.Das am vergangenen Donnerstag erreichte Tief bei 10.279 Zählern dürfteschnell noch einmal angelaufen werden. Dort wird sich dann entscheiden, obder Markt die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten gleich zuJahresbeginn testen will oder ob die Investoren hier schon wieder bereitsind, Positionen in ihre wieder geöffneten Bücher aufzunehmen.Zwar gilt besonders für Europa weiter, Aktien sind billig und ohneAlternative am Rentenmarkt. Sollte sich allerdings die Wirtschaft weiterabschwächen, dürften die Unternehmensgewinne weiter leiden und die Formel soeinfach nicht mehr gelten lassen. Neue Nahrung erhielten dieKonjunktursorgen heute Morgen aus China, wo der Einkaufsmanagerindexentgegen der Erwartungen unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallenist. Und es ist nicht mehr nur der Handelsstreit mit den USA, der dieWirtschaft im Reich der Mitte belastet, auch die Chinesen selbst reduzierenihren Konsum. Eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft wird damitimmer wahrscheinlicher.Die Indikationen für die Wall Street sprechen auch auf der anderen Seite desAtlantiks für einen schwachen Jahresstart. Die hohe Volatilität rund um dieFeiertage dürfte anhalten. Ein weiteres schwieriges Börsenjahr steht denAnlegern rund um den Globus bevor.