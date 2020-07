DAX startet erst einmal gar nicht – Technische Probleme an der Eurex

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn technische Probleme an der Eurex den Beginn des offiziellen Handels im DAX noch verhindern, viel dürfte zum verspäteten Start in die zweite Jahreshälfte nicht passieren. Wir erwarten den DAX zunächst nur leicht höher im Vergleich zum Vortagesschluss.Das Risiko in solchen Seitwärtsphasen, in der sich der deutsche Aktienmarkt gerade befindet, besteht allerdings darin, die aktuelle Entwicklung in die Zukunft fortzuschreiben. Denn der DAX ist sehr wohl in der Lage, sein Verhalten abrupt zu ändern und dynamisch in die eine oder andere Richtung auszubrechen, was er in der Vergangenheit auch schon oft eindrucksvoll bewiesen hat. Darauf sollten Anleger jederzeit vorbereitet sein und reagieren können.Übergeordnet aber bleibt es dabei: Derzeit gibt es eigentlich keinen Grund, Aktien zu verkaufen. Argumente wie die stärkste Rezession seit der Nachkriegszeit mit Firmenpleiten und hoher Arbeitslosigkeit sowie das Risiko einer zweiten Ausbreitungswelle des Coronavirus mit nochmaligen Lockdowns haben auch schon nichts bewirkt, als sich die Kurse vom Crash so imposant erholten. Investoren sind mit der aktuellen Rendite zufrieden und verspüren keine Not, Aktien zu verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch nur sehr wenig Gründe, gerade jetzt Aktien zu kaufen.Heute werden zahlreiche Daten veröffentlicht, die vielleicht die von vielen Anlegern ersehnte Wirkung haben könnten, die Trendrichtung zu erzeugen, die seit Tagen fehlt. Die Arbeitsmarktdaten und Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland um 9:55 Uhr, die private ADP-Vorabschätzung der offiziellen NFP-Arbeitsmarktdaten vom Freitag aus den USA um 14:15 Uhr sowie der US-Einkaufsmanagerindex um 16 Uhr tragen auf jeden Fall das Potenzial in sich, dem Markt neuen Schwung zu verleihen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.