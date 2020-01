DAX startet deutlich im Plus ins neue Jahr

Der DAX ist mit deutlichen Zugewinnen ins neue Handelsjahr gestartet. Im morgendlichen Handel konnte er kontinuierlich zulegen. Gegen Mittag steht der DAX bei 13360 Punkten und damit knapp 0,9 % gegenüber dem Jahresschluss im Plus. Viele Marktteilnehmer befinden sich noch im Weihnachtsurlaub, daher sind die Handelsumsätze vergleichsweise gering.

Donald Trump twitterte zum Jahresende nochmals über seinen Lieblingsnachrichtendienst. Er verkündete, dass die Unterzeichnung eines Teilabkommens zum Handelsstreit zwischen den USA und China am 15. Januar im Weißen Haus bevorsteht. Von chinesischer Seite wurde dieser Termin und die Unterzeichnung bisher noch nicht bestätigt.

Geldpolitische Lockerung in China

Die chinesische Zentralbank hat die Mindestreservevorgaben von Banken bei der Kreditvergabe gesenkt. Damit soll die Kreditvergabe an Unternehmen stimuliert werden. Mit diesem Schritt werden ca. 800 Milliarden Yuan, also knapp 103 Milliarden Euro, für die Vergabe von zusätzlichen Kredit frei. Die Mindestreservesätze für große Banken liegt bei 13 Prozent, bei kleinen Banken bei 11 Prozent.