DAX startet mit Warnsignal ins neue Jahr - Euro über 1,20 US-Dollar

Beim Deutschen Aktienindex ist der Bruch der Unterstützung bei 12.950 Punkten zunächst ein Warnzeichen für weitere Abgaben in Richtung 12.700 Punkte. Eine schnelle Zurückeroberung dieser Marke wäre jetzt ein starkes Signal und positiv für die weitere Entwicklung. Die Dynamik der Euro-Aufwertung gegenüber dem Dollar aber bremst die DAX-Bullen zum Jahresstart aus, die Gemeinschaftswährung steigt über 1,20 US-Dollar.

Der Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte in dieser Woche allerdings erst wieder schrittweise hochgefahren werden. Viele Marktteilnehmer sind noch im Urlaub oder schauen sich das Kursgeschehen von der Seitenlinie aus an. Die Investoren warten auf eine klare Signallage zum Wiedereinstieg, die es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gibt.