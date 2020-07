DAX stabilisiert sich zunächst - Warten auf Apple, Amazon und die Fed

Jetzt heißt es an der Börse warten auf Apple, Amazon und die US-Notenbank. Die Federal Reserve könnte vor spekulativen Exzessen gerade bei den Technologie-Aktien warnen und damit eine Korrektur im Nasdaq auslösen. Tatsächlich droht für den Fall ein Doppeltop im Nasdaq, sollten die Quartalszahlen in dieser Woche nicht die gewünschten positiven Impulse bringen.



Die Angst vor handelspolitischen Auswirkungen der diplomatischen Spannungen zwischen China und den USA wiegt jetzt umso schwerer, da die Märkte bereits eine kräftige konjunkturelle Erholung nach dem Lockdown durch die Pandemie eingepreist haben. Wegen dieser Unsicherheit steigt der Goldpreis mit sehr viel Schwung auf ein neues Allzeithoch – der sichere Hafen ist gefragter denn je. Die zunehmenden Ausschreitungen und sozialen Unruhen in den USA sowie die in vielen Erdteilen nicht unter Kontrolle befindliche Pandemie zeigen den steinigen Weg auf, den eine wirtschaftliche Erholung vor sich haben könnte. Die Anleger sind zwar in den vergangenen Monaten auf den Aktien-Zug aufgesprungen, sichern sich nun aber vermehrt ab.



Technisch betrachtet ist kurzfristig ein Top im Deutschen Aktienindex zu sehen. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg zurück über 13.075 Punkte würde sich die Situation wieder entspannen.