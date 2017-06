DAX springt Richtung Allzeithoch - Geldpolitik fällt als Unterstützung weg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Zentralbanken, die lange die Hüter dieser historischen Rally an den Aktienmärkten waren, stimmen sich auf einen Wechsel ein. Der Ton, mit dem die US-Notenbank die letztwöchige Zinserhöhung vollzogen hat, lässt darauf schließen, dass sie nun die geschaffene Liquidität so langsam aber sicher dem Markt entziehen werden, was die Börsen vor eine großen Probe stellen wird. Die Wall Street mit ihrer Lokomotiv-Funktion für die Weltwirtschaft zeigt sich aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19-20 relativ teuer bewertet, wenn man den historischen Durchschnitt zu Grunde legt. Die in Aussicht gestellten Steuererleichterungen und die niedrigen Zinsen relativieren diese hohe Bewertung jedoch wieder etwas.

Die Politik spielt auch diese Woche eine große Rolle, mit den beginnenden Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Es wird aber kaum eine direkte und endgültige Lösung erwartet.

Der Online-Versandhändler und Alleskönner Amazon erwirbt für 42 US-Dollar je Aktie den Lebensmittelhändler Whole Foods aus den USA und löst damit eine wahre Umbruchslawine im Lebensmittelsegment aus. Aktien sämtlicher Lebensmittelhändler sind massiv unter Druck geraten. Amazon stößt in neue Territorien vor und attackiert sogar Größen wie Wal-Mart, die bisher eher immun gegen den Onlinehändler waren, da 50 Prozent der Umsätze bisher mit Lebensmitteln getätigt wurden.