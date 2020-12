DAX sprengt den Deckel weg – Startschuss für Jahresendrally ist gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger sind heute frohen Mutes in den Handelstag gestartet. Die Gespräche um das Konjunkturpaket in den USA kommen ins Rollen. Einige sprechen von einem Abschluss noch in dieser Woche. Und heute Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve ihre erste Sitzung nach den Präsidentschaftswahlen abhalten. Knüpft die Federal Reserve an die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank über eine weitere Lockerung der Geldpolitik an, könnte das zu einem Freudensprung am Aktienmarkt führen.Der Sprung des Deutschen Aktienindex heute Morgen über 13.462 Punkte ist der wichtige Schritt, um mit dem höheren Erholungshoch seit dem Corona-Crash die charttechnische Situation aufzuwerten. Immer wieder an diesem Hoch zu scheitern, kann irgendwann dazu führen, optimistisch gestimmte Anleger zu zermürben. Mit dem Wind der Wall Street im Rücken unternimmt der DAX heute den entscheidenden Versuch, den Weg bis zum Allzeithoch und darüber freizumachen. Die Jahresendrally könnte damit endgültig gestartet sein.Sorge bereiten allerdings immer noch voll investierte institutionelle Investoren und überaus optimistisch gestimmte Privatanleger. Denn sollte der Großteil von Ihnen nur darauf warten, dass die Kurse weiter steigen, hätte der Markt nicht mehr viel Potenzial nach oben und die Rückschläge könnten schneller kommen als erwartet.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.