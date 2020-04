DAX spielt mit dem Feuer – Zweite große Verkaufswelle droht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In den USA haben sich in zwei Wochen fast zehn Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Damit liegt die in diesen Tagen viel beachtete Verdopplungsrate in diesem Fall bei gerade einmal einer Woche. Die der Infektionszahlen in den USA bei gerade einmal fünf Tagen. Bei beiden Zahlen sind Geschwindigkeit und Ausmaß mehr als besorgniserregend. Die Welle der Arbeitslosigkeit in den USA ist ohne Beispiel, viele weitere Millionen Menschen werden in den kommenden Wochen noch ihren Job verlieren.Der Deutsche Aktienindex hat in einer ersten Reaktion gestern Nachmittag seine Seitwärtsspanne mit dem Rutsch unter 9.438 Punkte verlassen. Der Index liegt zwar heute Morgen wieder darüber, aber der Umstand könnte nur eine Frage von Stunden sein. Die Börse könnte vor einer zweiten Verkaufswelle stehen. Auch panikartige Zustände wie in den ersten beiden März-Wochen sind zeitnah wieder denkbar.Während man die Situation in den USA völlig unterschätzt hat, erreichen uns Nachrichten über Städte wie Tokio, in denen das Coronavirus bereits als überwunden galt, dass dort wieder neue Fälle auftreten. Den Anlegern schwant, dass die Lage in der Corona-Krise erst einmal noch schlechter werden kann, bevor sie irgendwann wieder besser werden wird.Kurzfristig orientierte Anleger schwimmen gute Tage mit engen Stopps mit nach oben, stehen aber Gewehr bei Fuß, bei solchen Zahlen wie vom US-Arbeitsmarkt gestern schnell wieder aus dem Markt zu gehen. Vor dem Wochenende könnten viele von ihnen geneigt sein, lieber etwas Risiko aus ihren Positionen zu nehmen. Die untere Grenze der Seitwärtsspannen im DAX wackelt gewaltig.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.