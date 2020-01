DAX - so lief der Start 2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Start in das Jahr 2020 verlief turbulent. Wir hatten den Lesern in unserem Turbo-Depot einen Inliner mit der WKN HZ4X3J an die Hand gegeben ( siehe Mail unten). Am Freitag hatten wir bei 2,11 Euro geraten, die Gewinne einzustreichen. Dank Trump und dem Iran-Konflikt dürfte auch die nächste Woche kurzfristig spannende Gelegenheiten bringen.

Liebe Leser in unserem Turbo-Dienst,

es geht schon ganz gut los 2020 und wir wälzen gerade die Datenbanken und Volatilitätsfelder für Euch, um coole Papiere zu finden.

Eins schon einmal hier – ein DAX Inliner Laufzeit September 2020 zum Preis von 1,65 Euro – WKN HZ4X3J.

Barrieren – 11.600 und 14.200.

Das Papier ist zu 1,65 Euro sehr spannend, denn sollte der DAX gemächlich ins Jahr kommen, könnte der Schein locker die 2 Euro bald anpeilen. Was wäre schlecht? Nun, ein schneller Run auf die 14.000. Denn diese Barriere ist näher. Also – hohe Chance, hohes Risiko.

Dazu – Öl. Wir wurden zuletzt gefragt, ob es nicht wieder so einen schönen Schein gäbe wie 2019 im Tradingdepot. Der brachte fast 300%.. Im Moment ehrlich gesagt – nein. Uns reißt das nichts vom Hocker und wir wollen Euch nichts empfehlen, was uns nicht in Chance-Risiko überzeugt. Aber – 2020 wird auch Öl wieder Gelegenheiten liefern. Dann! Sind wir für Euch da und dann gibt es wieder richtige Knaller. So war es in jedem Jahr und man muss da Geduld haben.

Schönen Handelstag Euer TEAM FR