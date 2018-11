DAX: Das sieht wahrlich nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Erleichterung über den Ausgang der US-Zwischenwahlen war nur von kurzer Dauer. Am Donnerstag haben sich die Märkte erneut in Richtung Süden orientiert. Belastungsfaktoren wie der Streit zwischen Italien und der EU sowie der laufende Handelsstreit zwischen den USA und China sorgen weiter für erhöhte Anspannung bei den Marktteilnehmern. Zudem haben die Unternehmen mit Gewinnrückgängen zu kämpfen. Auf Wochensicht hat der Leitindex kaum eine Veränderung vorweisen können und ging mit 11.529 Punkten aus dem Handel.

Charttechnik: DAX30H1 121118





Big-Picture wird weiter von einem Abwärtsszenario beherrscht. Sollten sich in den kommenden Tagen die Bullen durchsetzen können, so wäre das Hoch bei 11.850 als nächste Kursmarke zu sehen. Hier befindet sich die erste Entscheidungszone. Entweder geht es im Anschluss mit Schmackes nach oben in Richtung 12.458 oder die Konsolidierungsphase findet ein jähes Ende.

Im kurzfristigen Bild kann man augenblicklich zwei relevante Zonen ausmachen. Das Hoch bei 11.661 ist für die Bullen ganz entscheidend, auf der anderen Seite müssten die Bären das Tief bei 11.416 im Visier haben. Ich tendiere momentan dazu die Füße eher still zu halten und die Zuschauerrolle einzunehmen.

Trading-Tipp:

Ich rate davon ab in Aktionismus zu verfallen und mit aller Macht in den Markt drängen zu wollen. Solange kein Signal generiert wird, verbleibe ich also an der Seitenlinie. So einfach ist das. Da ich mich nicht gegen den großen Trend stellen möchte, wird die Sache in der kurzfristigen Ausrichtung erst unterhalb von 11.416 wieder interessant. In dem Fall würde ich nicht den Trend handeln, da der Stopp für mich zu teuer wäre. Auch hier empfehle ich einen Entry tief aus der Korrektur heraus.

Ich bin für den restlichen Jahresverlauf eher negativ eingestellt und sehe weiterhin klare Vorteile auf der Short-Seite. „The trend is you friend“ ist eine der wichtigsten Börsenweisheiten.





GBP/JPY: Die Bären übernehmen das Kommando!

Kommen wir nun zu meinem Lieblingswährungspaar der vergangenen Wochen, nämlich zum GBP/JPY. Die letzten Wochen standen im Zeichen einer Erholungsbewegung. Der Grund für die Entspannung dürfte wohl der Brexit-Optimismus sein, der das Paar Pfund-Sterling angetrieben hatte. Die Märkte haben den Deal bereits eingepreist, auch wenn Michael Barnier betont, dass es noch ein langer Weg sein wird.

Charttechnik: GBPJPYH1 121118

Aus charttechnischer Sicht hat es sich lediglich um eine Korrekturbewegung gehandelt. Hätte der Kurs das Hoch bei 149,69 signifikant überschritten, so könnte man davon sprechen, dass die Longis das Ruder wieder an sich gerissen haben. Haben sie aber nicht. Im 149er Bereich hat sich eine Short-Umkehrkerze ausgebildet, die am letzten Freitag bestätigt wurde. Die Bewegung nach unten hin dürfte jetzt etwas Dynamik aufnehmen und im nächsten Schritt das Zwischenziel bei 142,74 aufsuchen.

Trading-Tipp:

Falls Sie meinen Rat befolgt haben und jetzt die restliche Short-Position groß verwalten, müsste ihr Stopp nach wie vor bei 150,20 liegen. Eine Pyramide aufzubauen (erneuter Einstieg), hat sich am letzten Freitag unterhalb der Umkehrkerze angeboten. Sollten Sie das verpasst haben ist es keineswegs zu spät, denn die Pfund-Paare, vor allem aber GBP/JPY, müssen unbedingt weiter beobachtet werden. Ich empfehle einen Aufbau untergeordnet in der Stunde. Hier würde ich den kleinen Trend, entweder tief aus der Korrektur (Entry bei 147,40, Stopp bei 147,74), oder unterhalb vom letzten Tief (bitte Korrektur abwarten) handeln. Bei diesem kurzfristigen Handelsansatz beträgt meine Positionsgröße pro Trade maximal 0,3% des Gesamtkapitals.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

