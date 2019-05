DAX - Das sieht nach Finale aus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Bullen im DAX scheitern am gestern hervorgehobenen Widerstand bei 12344 Punkten verlaufend und rutschen erneut ab in Richtung Süden. Mit dem Anlaufen der Unterstützung bei 12053 Punkten steht der DAX vor seinem finalen Test.

Kommt es bekanntlich auf Tagesschlussbasis zu einem Unterschreiten, muss von einem hinterlegten Hoch in Welle (B) in Grün ausgegangen werden, was gleichzeitig Notierungen im Bereich von 10500 Punkten auf den Plan rufen würde. Wir werden folglich auch einen entsprechenden Tradingbereich für die Hinterlegung von Shortpositionierungen im Chart platzieren. Wir reden hier von einem Potenzial von 1500-1800 Punkten auf der Shortseite.

Auch in der übergeordneten Indikatorenlage zeichnet sich die erwartete Abwärtsbewegung im DAX immer mehr ab und unterstreicht somit das Szenario eines bevorstehenden Hochs.

Zusammengefasst, steht der DAX vor den Toren der Unterstützung bei 12053 Punkten verlaufend. Wird diese im Tagesschluss unterschritten, liegt uns eine erste deutliche Bestätigung für ein hinterlegtes Hoch im Markt vor, was folglich auch Notierungen in Richtung 10500 Punkten auf den Plan bringt. Wir werden sodann in den Updates und unserem Tradingroom einen Short verkünden und platzieren. Nutzen auch Sie unsere Analyse und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de