DAX setzt sich nach oben ab - Geldpolitik rückt in den Fokus

Die Börsen haben zumindest für den Moment ihre Empfindlichkeit gegenüber politischen und geopolitischen Problemen etwas abgelegt. Aber auch die Geldpolitik kehrt zurück in den Fokus der Anleger.

Und hier scheinen einige bereits darauf zu setzen, dass EZB-Präsident Mario Draghi angesichts einer tiefen Inflation den Ball in dieser Woche flach halten wird, was die Ankündigung möglicher geldpolitischer Normalisierungsmaßnahmen anbelangt. Denn das große Thema in dieser Woche ist Jackson Hole. Die Märkte sind erpicht darauf zu erfahren, ob höhere Zinsen in einem inflationsarmen und von hohen Schulden geprägten Umfeld notwendig oder überhaupt möglich sind.

Und an der Wall Street wägen Investoren kurzfristige Risiken gegen die Chancen ab, die bei einem Aktienkauf winken, sollten am Ende des Jahres dann doch die versprochenen Steuersenkungen kommen. Wer jetzt verkauft, wird von diesen Kursgewinnen erst einmal nicht profitieren können.

Jochen Stanzl, 22. August 2017