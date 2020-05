DAX setzt seine Aufwärtsbewegung weiter fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX erklimmt in der laufenden Handelswoche ein neues Zwischenhoch nach dem anderen. Heute nimmt der DAX die Marke von 11.700 Punkte ins Visier. Besonders die Unternehmen aus der sehr stark gebeutelten Luftfahrt- und Tourismusbranche zünden erneut ein Kursfeuerwerk ab. Die DAX-Werte Deutsche Lufthansa und MTU legen über acht bzw. fünf Prozent zu. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur will die EU-Kommision 750 Milliarden Euro in die wirtschaftliche Erholung der EU investieren. Davon sollen 500 Milliarden Euro nicht zurückzahlbar sein.Die TUI Aktie ist heute sowohl nach der Anzahl der Preisfeststellungen als auch nach den Handelsumsätzen der absolute Spitzenreiter an der Börse Stuttgart. Bis zur Mittagszeit ist bereits ein Handelsvolumen von über 8 Millionen Euro zu verzeichnen. Die Aktie klettert und klettert nach oben. Kurz nach 10:00 Uhr erreichte sie ihr bisheriges Tageshoch bei 6,75 Euro. Gestern ging die Aktie mit 5,25 Euro aus dem Handel. Gegen 17:00 Uhr notiert die Aktie mit 5,93 Euro mehr als 13 Prozent höher.Nach der Zusage der Staatshilfen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds hebt die Deutsche Lufthansa vom Boden ab, entgegengesetzt zu der Mehrzahl ihrer Flugzeuge. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhält 20 Prozent der Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von 2,56 Euro. Dies entspricht einer Einlage von 300 Millionen Euro. Die Aktie war auch heute deutlich im Plus und überschritt schon die Marke von zehn Euro. Gegen 17:00 Uhr notiert die Aktie bei 8,82 Euro.Die Aktien des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler werden heute sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Die Truck Sparte von Daimler verkündete gestern, die Kooperation bei emissionsfreien stationären Brennstoffzellen mit der britischen Rolls-Royce plc. Die Aktie notiert heute beinahe 3 Euro höher bei 35,09 Euro. Bis 17.00 ist ein Handelsvolumen von über 7 Millionen Euro zu verzeichnen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.