DAX setzt Verlustserie fort - Etwas Hoffnung aus technischer Sicht

Nach dem gestrigen Verlassen der Seitwärtsspanne setzte der Deutsche Aktienindex heute zunächst einmal seine Verlustserie folgerichtig fort. Der temporeiche Rutsch in den ersten Handelsminuten erinnerte ein wenig an die verlustreichen Tage im März dieses Jahres, als das komplette Herunterfahren von Wirtschaft und Gesellschaft zu panikartigen Verkäufen an den Börsen führte. Und mit den jetzt gefühlt noch schneller ansteigenden Infektionszahlen wächst auch die Sorge der Anleger vor einem zweiten flächendeckenden Lockdown.Einen Hoffnungsschimmer zumindest aus technischer Sicht gibt es für die kommenden Handelstage für den DAX: Der Markt drehte heute genau auf dem Ende September erreichten Tief wieder nach oben und konnte kurzzeitig sogar die Pluszone zurückerobern.Auch wenn die Ankunft der zweiten Corona-Welle nicht zu leugnen ist, die weltweiten Börsen jetzt abzuschreiben und die gute Entwicklung nur auf das beherzte Eingreifen der Notenbanken zurückzuführen, wäre falsch. Die meisten Unternehmen konnten in den vergangenen Monaten zeigen, dass die Pandemie in ihrer Geschäftsentwicklung zwar für einen Dämpfer gesorgt hat, die Gewinne und Umsätze jedoch nicht in dem Maße gefallen sind wie vorher von den meisten Experten erwartet.Die Aussichten sind vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens zwar nicht rosig, aber die aktuelle Lage ist auch nicht so schlimm wie noch vor Monaten befürchtet. Die Notenbanken haben inzwischen ein Umfeld geschaffen, das es der Politik ermöglicht, mit Investitionen aus der Rezession herauszukommen. Genau das könnte mit einem nächsten Konjunkturpaket in den USA, ob vor oder nach der Wahl, passieren. Das gute an einer Wahl ist, dass sie irgendwann vorüber ist. Das heutige zweite TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump könnte zumindest ein paar neue Erkenntnisse bringen, die an der Börse wieder für etwas Optimismus sorgen könnten.

