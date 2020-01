DAX setzt Stabilisierung fort – Apple belohnt seine Aktionäre weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Auch an der Börse in Hongkong ist die große Panik ausgeblieben, als der Hang Seng den Handel heute wieder aufnahm, nachdem er wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen war. Drei Prozent Minus sind nicht schön, aber auch kein Grund zur Beunruhigung.Nach einem miesen Wochenstart an den weltweiten Börsen hellt sich die Stimmung so langsam wieder auf. Zum einen ist es die nachlassende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die Hoffnung macht, dass eine größere Epidemie abgewendet werden kann. Es ist aber auch eine weiter sehr stark verlaufende Berichtssaison in den USA, die den Investoren an der Wall Street und damit auch an der Frankfurter Börse die nötige Ablenkung von diesem Thema verschafft.Die bereits von einer starken Rally verwöhnten Aktionäre von Apple wurden gestern Nacht noch einmal belohnt durch Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen. Nicht nur wurden mehr iPhones und Zubehör wie AirPods verkauft, Apple übertraf auch beim Gewinn und Umsatz klar die Schätzungen. Nachbörslich ging es mit der Aktie weiter aufwärts. Auch die Kasse von Apple ist mit rund 188 Milliarden Euro prall gefüllt. Der Konzern aus Cupertino könnte damit theoretisch SAP übernehmen, zusätzlich noch die Deutsche Bank, Wirecard und Lufthansa und hätte dann immer noch ein paar Milliarden übrig.Die Aktienmärkte sind damit technisch noch nicht unbedingt aus dem Schneider, auch wenn sie gestern einen „Turnaround-Tuesday“ hingelegt haben. Der Deutsche Aktienindex hat sich über den gestern noch als unüberwindbar geltenden 13.291 Punkten stabilisiert. Nun ist die Frage, ob die fundamentale Nachrichtenlage auch einen Monatsschlusskurs über 13.381 Zählern zulässt. Dann wäre das große Bild in Ordnung und der Startschuss für eine Fortsetzung der Rally in Richtung und langfristig über 15.000 Punkte gefallen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.