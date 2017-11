DAX setzt Rekordjagd fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex kann nach einer Verschnaufpause vom Vortag wieder Fahrt aufnehmen und hat dabei gleich ein neues Allzeithoch mit im Gepäck. Eine schwächelnde europäische Gemeinschaftswährung sowie positive Vorgaben aus Asien hieven das Börsenbarometer auf über 13.500 Zähler.

Das Durchatmen am gestrigen Handelstag schien nötig. Nach den Notenbank-Wochen müssen in dieser Woche eine Fülle von Frühindikatoren beweisen, dass die Währungshüter der Welt den richtigen Pfad eingeschlagen haben. Die US- amerikanische Notenbank Fed strebt ihre dritte Zinserhöhung für das Jahr 2017 im kommenden Dezember an.