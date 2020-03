DAX setzt Erholung fort – Beruhigung auch an der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wurden die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken, als sie getroffen wurden, an der Börse noch als panische Reaktion gewertet, sehen die Anleger nun deren Erfolgschancen im Kampf gegen eine drohende Rezession. Auch die Bundesregierung hat eindeutig klar gemacht, dass sie das Vakuum, das durch wegbleibendes Geschäft in den Unternehmen entsteht, um jeden Preis füllen will. Sollten die finanziellen Unterstützungen nun tatsächlich kurzfristig, unbürokratisch und damit schnell greifen, könnte man das Coronavirus an der Börse wieder als temporäres Ereignis betrachten und schon auf die Zeit danach blicken, wann auch immer diese kommen mag. Sie allerdings bleibt die einzige, aber entscheidende Unbekannte in dieser Krise – die Zeit.Der gestrige Tag ist an der Wall Street ohne Handelsunterbrechungen über die Bühne gegangen und auch heute sieht es danach aus, als würde sich die Situation am Terminmarkt weiter beruhigen. Es sind kleine Hoffnungsschimmer für den Weg aus dem Chaos an der Börse zurück zur Normalität. Auch der Deutsche Aktienindex hat die bedeutende Unterstützung bei 8.136 Punkten erfolgreich verteidigt und ist wieder nach oben gedreht. Wenn die Börsen es nicht verlernt haben, die Zukunft vorwegzunehmen, wäre nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Stabilisierung gekommen.Ein vorläufiger Boden, wie er jetzt am Aktienmarkt möglich wird, könnte zu einer mehrtägigen positiven Gegenbewegung führen. Aus technischer Sicht muss der DAX dafür den Fall auf immer tiefere Kurse vermeiden und stattdessen zumindest kurzfristig wieder einen Aufwärtstrend ausbilden. In diesem Umfeld wäre bereits auch eine Seitwärtsbewegung ein Fortschritt. Das könnte dazu beitragen, dass die Volatilität insgesamt zurückgeht. Und dass wäre die Voraussetzung dafür, dass viele Anleger, die derzeit noch von der Seitenlinie aus das Geschehen betrachten, wieder erwägen, erste Positionen aufzubauen.