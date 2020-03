DAX setzt Bodenbildung fort – Stabilisierung nach dem Ausverkauf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute haben die Anleger an der Frankfurter Börse die Zinssenkung der US-Notenbank von gestern als Zeichen des guten Willens gewürdigt und bei deutschen Aktien zugegriffen. Zwar bleiben immer noch Fragen rund um die überraschende und kräftige Zinssenkung der Federal Reserve, aber ihren kurz danach aufgekommenen Pessimismus hat die Börse heute erst einmal beiseite geschoben. Am Tag danach überwiegt unter den Investoren die Hoffnung auf eine stützende Wirkung dieser Maßnahme.Dennoch würden die Märkte natürlich lieber einen Impfstoff sehen als eine Zinssenkung. Denn diese wirft auch die Frage nach einer möglichen Panik in Washington auf und ob die US-Notenbanker eventuell mehr wissen als andere. Oder die eigentlich unabhängige Institution hat sich vor den Karren der US-Regierung Trump spannen lassen. Beides wirkt nicht unbedingt vertrauenserweckend und lässt die Investoren auch ein wenig skeptisch zurück. Zudem ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus nicht mit Zinssenkungen gestoppt werden kann.Die Unternehmen müssen ihr Geschäft nun in einem Umfeld weiter bestreiten, in dem man sich auch in Europa auf schnell steigende Infektionszahlen einstellen muss. Man schaut nun vor allem auf die Situation in Italien. Wenn das Land innerhalb dieser Woche mit einer Unterbrechung der Infektionsketten des Coronavirus Fortschritte erzielen kann, könnte das zu einer positiven Reaktion an den Börsen führen. Dann wüsste man, mit welchen Maßnahmen man der Ausbreitung des Virus eventuell auch in anderen Ländern wie Deutschland Herr werden kann, um größeren wirtschaftlichen Schaden abzuwenden.Für den Moment ist der große Ausverkauf am Aktienmarkt aber erst einmal gestoppt. Die Börsen stabilisieren sich. So auch der Deutsche Aktienindex, der die Marke von 12.000 Punkten höchstwahrscheinlich mit in den Handelsschluss nehmen kann.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.