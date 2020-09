DAX setzt Abwärtsimpuls fort – Nichts als Chaos im US-Wahlkampf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

„Shut up, man!“ – Kein Satz steht wohl treffender für das gestrige TV-Duell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer um das Präsidentenamt Joe Biden. Letzterer wollte sich mit dieser Ansage an Trump von den dauerhaften Unterbrechungen des „Clowns“, wie er ihn nannte, befreien. Zwar hat in den Augen der Beobachter Präsident Trump die über weite Strecken chaotische Debatte dominiert und Biden besser abgeschnitten als erwartet. Aber es war nicht schön anzusehen, beide Kontrahenten nahezu die gesamte Zeit gleichzeitig reden zu hören. Nun wird schon darüber spekuliert, ob es vielleicht die letzte TV-Debatte gewesen sein könnte.Die Börsen reagieren zunächst einmal negativ auf das Duell, aber es gibt keine großen Ausschläge. War es vor vier Jahren noch der mexikanische Peso ein Markt, der auf sämtliches Wahlkampf-Getöse reagierte, weil man befürchtete, Trump könnte eine Mauer errichten, gibt es in diesem Wahlkampf bislang keine klare Message. Außer vielleicht die, dass sich das Chaos aus dem Duell bis zur Wahl und darüber hinaus fortsetzen könnte. Trump könnte ein knappes und auf den ersten Blick nicht eindeutiges Wahlergebnis nicht akzeptieren. Wenn die Wahl vor den Gerichten landet, dürfte es zu einer wochenlangen Hängepartie kommen und das gerade diskutierte Konjunkturpaket sich so immer weiter verzögern.Die großen Indizes DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq haben bereits Anfang September mit dem ersten Rutsch nach unten einen Auftakt für eine stärkere Korrektur am Aktienmarkt geliefert. Nach einem kurzen Zwischenspurt zu Wochenbeginn könnte sich dieser Abwärtsimpuls nun fortsetzen. Der heutige Tag dürfte dabei charttechnisch neue Erkenntnisse bringen. Für den Moment sollte man davon ausgehen, dass die Rally im Deutschen Aktienindex am Montag eine Eintagsfliege gewesen ist.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.