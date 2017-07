DAX schwer angeschlagen! Droht jetzt ein weiterer Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am letzten Sonntag hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen umfangreichen Artikel mit folgendem Titel zugeschickt: „DAX, Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500: Mehr Spannung geht nicht!" In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: „Für die kommende Woche kann man sagen, dass die Indizes an Punkten stehen, die quasi eine Entscheidung erzwingen. Am Dienstag hatten wir bereits getitelt: „DAX, Dow Jones & Co. auf der Abschussliste? Wir hatten Sie gewarnt!" Zu den konkreten Punkten, an denen man aufpassen muss, stand in diesem Beitrag: „Falls es abwärts geht und 12.580 Punkte unterschritten werden, kann es aber auch verhältnismäßig schnell auf 12.320 Punkte oder sogar 12.000 Punkte nach unten gehen."



In einem Punkt hat sich unsere Einschätzung noch nicht bestätigt, denn wir sind davon ausgegangen, dass sich die Indizes im Gleichschritt bewegen. Der Dow Jones hat zwar im Wochenverlauf auch etwas abgegeben, hält sich aber noch sehr gut. Die Betonung möchten wir aber auf „noch“ legen. Der Nasdaq 100 hat sogar wieder einmal ein neues Allzeithoch geschrieben. Wir sind aber der Meinung, dass der völlig überkaufte US-Markt nach den Höchstständen schon bald eine Korrektur zeigen wird. Bei einer Vielzahl von Unternehmen ist der Börsenwert in unrealistische Höhen gestiegen und man muss den Eindruck gewinnen, dass die Blase bald platzen wird.





Das Tief im DAX bei 12.196,07 Punkten wurde zwar zum Handelsschluss wieder etwas verlassen, aber damit ist noch keine Sicherheit für eine Gegenbewegung gegeben. Die Luft nach unten reicht charttechnisch noch bis 12.050/12.000 Punkte. Sollte diese Marke nach unten durchbrochen werden, droht weiteres Ungemach.