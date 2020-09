DAX mit schwachem Wochenschluss – Sommermärchen weicht der harten Realität

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zwei Erkenntnisse reifen mehr und mehr in den Köpfen der Anleger und haben damit am deutschen Aktienmarkt unter eine schwache Woche noch einmal einen schwachen Schlusspunkt gesetzt. Zum einen wird die zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus schneller kommen als der Impfstoff und zum anderen lässt die Kraft des wirtschaftlichen Aufschwungs früher nach als das neue Konjunkturpaket in den USA auf den Weg gebracht wird.Im Optimismus eines heißen Börsensommers wurde vergessen, dass es auch anders kommen kann und es wurde mit der V-förmigen Erholung in der Wirtschaft und am Aktienmarkt ein Szenario vorweggenommen, das nun wieder etwas unwahrscheinlicher geworden ist. Die Börse erlebt gerade ihren Realitätscheck 2.0 – was Anfang September mit einem Husten der Technologieaktien an der Wall Street begann, hat sich inzwischen zu einer echten Grippe entwickelt. Genauso schnell wie die Temperaturen draußen hat sich die Stimmung auf dem Börsenparkett in dieser Woche merklich abgekühlt. Das Sommermärchen an der Börse weicht nun einer Realität aus politischer Unsicherheit und Virusangst.Leer geräumte Einkaufsregale in Großbritannien erwecken den Eindruck, dass sich die Welt jetzt wieder an einem Punkt befindet, an dem sie vor einem guten halben Jahr schon einmal gewesen ist. Dabei hatte kaum jemand erwartet, dass wir diesen Rückwärtsgang wieder einlegen werden müssen. Unter 12.750 Punkten bleibt die Trendwendeformation, die im Deutschen Aktienindex aktiviert wurde, intakt. Sämtliche Versuche diese umzudrehen, schlugen in dieser Woche fehl.

