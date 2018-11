DAX mit schwachem Wochenschluss - Europas Probleme deutlich spürbar

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Kursverlauf des Deutschen Aktienindex in dieser Woche steht stellvertretend für den gesamten Monat November und für den Bärenmarkt der vergangenen Monate. Tagelange zaghafte Erholungen und Rallyversuche werden an nur einem Tag durch fallende Kurse wieder zunichte gemacht. In der negativen Abkopplung des DAX von der Wall Street sind die Sorgen um die Zukunft Europas deutlich abzulesen.Die Kerninflation in der Eurozone liegt bei nur noch 1,1 Prozent und schränkt damit den Spielraum der EZB ein, was künftige Zinsanhebungen anbelangt. Die Perspektive tiefer Zinsen für längere Zeit wie in Japan ist real. Die von Mario Draghi erwartete impulsive Inflationssteigerung zum Jahresende ist ausgeblieben, was einer Enttäuschung gleichkommt.

Eigentlich müsste die Aussicht auf niedrige Zinsen gut sein für den DAX. Genau diese sind aber symptomatisch für tiefer liegende Probleme in der Eurozone, die von der europäischen Politik mit einem "sich durchlavieren" beantwortet werden. Das ist den Investoren zu wenig und sie senken den Daumen über Euro-Aktien.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.