DAX schnuppert gefährliche Höhenluft – Sorglosigkeit der Anleger nimmt zu

An der Wall Street hat der S&P500 gestern das erste Mal seit dem 5. März wieder über 3.000 Punkten geschlossen. Am Markt macht sich immer stärker Optimismus breit, dass die Coronavirus-Pandemie überwunden ist. Die zyklischen, konjunktursensitiven Aktien erleben gerade ein wahres Comeback. Die Prügelknaben des Lockdowns sind die Gewinner von heute.Andererseits wird aber auch immer klarer, dass nicht alles wieder so wird wie bisher. Bei der Lufthansa lehnt der Aufsichtsrat die wochenlang verhandelte Rettung ab, da man den Forderungen der EU-Kommission nach der Vergabe von Landerechten an konkurrierende Fluglinien wie Ryanair nicht zustimmen will. Damit steht die Kranich-Airline ohne Rettungspaket da und sogar eine Insolvenz der traditionsreichen Fluglinie ist nicht mehr nur noch theoretischer Natur. Und der amerikanische Flugzeugbauer Boeing entlässt tausende Mitarbeiter.An den Aktienmärkten entsteht gerade wieder eine gefährliche Sorglosigkeit und damit verbunden die Erwartungshaltung, dass alles relativ zügig wieder zum alten Normalzustand zurückkehren wird. Die große Gefahr besteht darin, dass sich genau dies nicht bestätigt. Gestern dauerte es eine halbe Stunde, bis sich die Nachricht bei der Lufthansa-Aktie im Kurs auswirkte. Die Anleger befinden sich scheinbar in einem Rausch und wollen nicht erkennen, dass die wirtschaftliche Situation nach dem Coronavirus eine andere sein wird als vor der Krise. Offen bleibt auch immer noch die Frage, von wem und wann die ganzen Schulden, die jetzt gemacht werden, bezahlt werden.Erst wurde das herannahende Virus im Frühjahr wochenlang ignoriert, woraufhin es von jetzt auf gleich zu einem Erwachen kam. Was folgte, war eine rapide Neubewertung der Situation, rapide fallende Aktienkurse. Aktuell kann man wieder nur vor dem wachsenden Maß an Sorglosigkeit der Anleger warnen, welches derzeit zu beobachten ist.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.