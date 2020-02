DAX schnappt sich die 13.200

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trotz über 3000 neuer Fälle beim Coronavirus und der Steigerung der Todesfälle von 64 auf 425 binnen eines Tages – der DAX lässt sich am Dienstag nicht beunruhigen und klettert fleißig um rund 160 Punkte. Damit steht bis zum Mittag ein Kursgewinn von 1,2 Prozent auf der Tafel, zudem gelingt dem deutschen Leitindex der Sprung zurück über die Marke von 13.200 Punkte. Die Anleger vertrauen wohl den Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Bekämpfung des Virus und zur Stützung der chinesischen Wirtschaft.Die mit Abstand meistgehnadelte Aktie am Dienstag in Stuttgart: Tesla. Bereits am Montag zündete die Tesla-Aktie den Turbo und kletterte um rund 20 Prozent. Damit markierte Tesla den dritten Börsentag in Folge ein neues Rekordhoch und ist nun nach Börsenwert mehr wert als BMW und Volkswagen zusammen. Heute notiert Tesla bei 730 Euro rund 3,6 Prozent im Plus.Am Montag noch stand Wirecard nach Meldungen über eine fehlende Lizenz in Singapur kurzzeitig unter Druck. Heute gab Wirecard Entwarnung und bekräftigte, dass die Geschäfte in Singapur ohne Einschränkungen weiterlaufen, bis die neue Lizenz genehmigt sei. Die Wirecard-Aktie legt am Dienstag rund 2 Prozent auf fast 135 Euro zu.Von wegen Fall unter die 200-Tage-Linie: Varta berappelt sich am Dienstag wieder, nachdem die Aktie am Montag unter die für Charttechniker wichtige Marke gefallen war. Außerdem profitiert Varta von einer bestätigten Kaufempfehlung mit Kursziel 130 Euro vom Analysehaus Mainfirst. Am Mittag ist die Varta-Aktie mit einem Plus von 8,7 Prozent absoluter Spitzenreiter im MDAX und notiert damit bei knapp über 79 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.