DAX schlägt sich noch wacker

Der deutsche Leitindex kann zum Nachmittag ein Plus von 0,7 Prozent verteidigen und hält somit zumindest dem jüngsten Abgabedruck stand. Positive Vorgaben aus Übersee und der EUR/USD Wechselkurs meinen erst vorerst gut und sorgen für zaghafte Anschlusskäufe. Doch die große Kaufwelle bleibt vorerst aus.Womöglich befindet sich der DAX lediglich in einer kurzen Verschnaufpause um das Höhenterrain oberhalb von 13.000 Zählern schnell wieder zu verlassen. Zu groß lasten Unsicherheiten und die immer lauterwerdende Angst vor größer ausfallenden Korrekturen. In der Regel schalten Anleger dann ein bis zwei Gänge zurück um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.