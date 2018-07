DAX scheitert zunächst an Widerstand – USA und China starten Handelskrieg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute werden drei Themen die Börsen beschäftigen: der Showdown im Handelsstreit zwischen China und den USA; die Frage, wie hart der Brexit wird; und ob sich der Handelsstreit schon in den Arbeitsmarktdaten aus den USA widerspiegelt.

Die Investoren werden darauf achten, welche Einlassungen aus Peking und Washington zum Handelskrieg kommen, dessen Auftakt heute beide Länder durch die technische Umsetzung gegenseitiger Strafzölle faktisch eingeläutet haben. Aber es dürfte auch interessant werden, was wir vom Landsitz der britischen Regierung hören, wo Theresa May ihrer Regierung das Weißpapier für Brüssel schmackhaft machen möchte, das gestern von Angela Merkel bereits verbal zerpflückt wurde. Wackelt Theresa Mays Position in der Regierung? Kommt es am Ende sogar zu einem harten Brexit, ohne dass Londons Regierung vorbereitet ist? Das käme einem Rausschmiss gleich und hätte heftige Folgen für die Wirtschaft.

Und drittens gilt die Aufmerksamkeit des Marktes heute den US-Arbeitsmarktdaten, die schwächer ausfallen könnten als erwartet. Zum einen waren die ADP-Vorabschätzungen schwächer, zum anderen sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den vergangenen vier Wochen angestiegen. Die Arbeitsmarktdaten werden heute zeigen, ob sich der Handelskonflikt zumindest schon psychologisch in der US-Wirtschaft niederschlägt.

Beim DAX bleibt es dabei: Die Monate Mai und Juni brachten ein Trendwendemuster, dessen Verkaufssignal bei 12.544 Punkten in den Markt kam. Die Rally in den vergangenen 24 Stunden hat nicht sehr viel mit fundamentalen Gründen zu tun, sondern wurde in erster Linie durch technische Faktoren im volumenarmen Sommerhandel ausgelöst. Übergeordnet bleibt die Richtung im DAX weiter abwärts gerichtet, zurzeit findet lediglich eine Korrektur in die Gegenrichtung statt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.