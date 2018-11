DAX scheitert erneut mit Erholungsversuch - Politische Lösungen aber machen Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es entstehen Lösungen und die Börse wird es den beteiligten Parteien, wenn auch noch nicht heute, aber auf lange Sicht danken. In den Brexit-Verhandlungen kommen sich Europäische Union und Großbritannien näher. Die irische Grenzproblematik ist ausgeräumt, weitere Eckpunkte werden noch in den Hinterzimmern in Brüssel und London verhandelt. Ein Deal nach Schweizer, norwegischer oder kanadischer „Art“ ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, gilt aber als wahrscheinlichstes Szenario.Sollten in den nächsten Wochen die stattfindenden Gespräche zwischen China und den USA nun ebenfalls zu einem guten Ende kommen, könnte das Pendel an der Börse wieder deutlich in Richtung Risiko ausschlagen und den Aktienkursen neue Nahrung geben.Eine Eskalation in diesem Streit dagegen wäre denkbar schlecht für die Weltwirtschaft, wie auch die heutige Veröffentlichung des Wirtschaftswachstums in Deutschland im dritten Quartal gezeigt hat. Die Wirtschaft schrumpfte zum ersten Mal seit Anfang 2015 um 0,2 Prozent. Die chinesische Regierung sollte deshalb so klug sein und Trump etwas anbieten, mit dem beide Seiten ihr Gesicht wahren können, aber China selbst auf lange Sicht insofern als Gewinner hervorgeht, dass der Wohlstand des Landes weiter steigt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.