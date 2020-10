DAX scheitert an der Stabilisierung – Von Lockdown light bis radikal ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Den Anlegern am deutschen Aktienmarkt war heute anzumerken, dass sie noch nicht ganz über die gestrige Talfahrt der Kurse hinweggekommen sind. Wochenlang konnte immer wieder durch potenzielle Käufer die Rally fortgesetzt und damit ein solcher Einbruch, wie er sich gestern ereignete, vermieden werden. Dass dieser Rutsch jetzt gekommen ist, hat viele von ihnen in Kombination mit der herannahenden US-Präsidentschaftswahl in einer Woche zunächst einmal an die Seitenlinie geschickt.Dass in diesem Umfeld gerade der Bitcoin ansteigen kann, zeigt jedoch, dass das spekulative Interesse an Risikovermögenswerten nicht gänzlich aus dem Markt verschwunden ist. Es hat sich lediglich verlagert. Wenn sich also die Rahmenbedingungen verbessern, kann es zu einer schnellen Gegenbewegung auch im DAX kommen. Hierzu müssten allerdings aus technischer Sicht die Widerstandszone bei 12.303 Punkten und vor allem die bei 12.750 Punkten überwunden werden. Unter diesen Hürden bleiben die charttechnischen Daumen erst einmal gesenkt.Derzeit werden von der Politik, aber auch den Investoren die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens von Lockdown light bis hin zu einem radikalen Shutdown von Wirtschaft und Gesellschaft für eine kurze Zeit mit all ihren Begleiterscheinungen abgewogen. Da die Antwort auf die Frage aber noch nicht gegeben und die entsprechenden Konsequenzen noch nicht absehbar sind, dürfte am Aktienmarkt Zurückhaltung weiterhin das oberste Gebot der Stunde sein. Morgen Mittag, wenn die Bundeskanzlerin aus der nächsten Krisensitzung mit den Ministerpräsidenten kommt, könnten wir dieser Antwort allerdings ein kleines Stück nähergekommen sein.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.