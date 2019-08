DAX scheitert mit Erholungsversuch - Mehr Risiken als Chancen für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex folgt jetzt seinem saisonalen Muster. In den vergangenen zehn Jahren hat der Index typischerweise erst in den ersten Handelstagen des Septembers ein Tief ausgebildet. Bis dahin könnte es also abwärts gehen. Es fehlen derzeit einfach die positiven Nachrichten und die Liste der negativen Faktoren ist lang.Die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank am 10. September ist noch fern. Eine Lösung im Handelsstreit mit China ist nicht in Sicht. Die Konjunktur ist schwach. Vor diesem Hintergrund schenken die Investoren den aktuellen Risiken mehr Beachtung als den möglichen Chancen am Aktienmarkt.In den USA preisen die Anleihemärkte auch heute wieder weiter steigende Rezessionsrisiken ein. Diese Unsicherheit findet auch Ausdruck im Goldpreis. Dort könnte sich bei 1.532 Dollar entscheiden, ob die Goldkäufer in den vergangenen Wochen mit ihrer Erwartungshaltung eines übergeordnet weiter steigenden Preises richtig liegen. Diese Marke zu überschreiten, heißt das Gold-Chartbild mittelfristig aufzuhellen. An 1.532 Dollar zurückgewiesen zu werden, bedeutet einen potenziellen Rückfall des Edelmetalls in den Bärenmarkt.

