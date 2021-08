DAX scheitert, BioNTech gespannt

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch zum Auftakt der neuen Handelswoche bleibt BioNTech die meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Bis zum Mittag legt die Aktie leicht auf 335 Euro zu. Spannend wird es ab 14 Uhr, wenn BioNTech frische Quartalszahlen präsentiert. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von etwas mehr als zwei Milliarden Euro erwirtschaftet.



2. Bayer (WKN BAY001)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verliert die Bayer-Aktie am Montag rund 0,7% auf 46,85 Euro. Am Morgen hatte die UBS die Bayer-Papiere bei einem Kursziel von 85 Euro weiter zum Kauf empfohlen. Deren Analysten halten die Sorgen der Anleger für übertrieben und verweisen stattdessen auf den Konzernumsatz, der sich „schwungvoll entwickle“.



3. Allianz (WKN 840400)

Rege gehandelt wird bei einem Plus von 0,6% erneut auch die Allianz-Aktie. Diese notiert auf Wochensicht nach turbulenten Tagen rund 6% schwächer. Am Morgen hatte die Privatbank Berenberg das Kursziel der Allianz angehoben und sie weiter zum Kauf empfohlen. Deren Analysten sehen die Allianz-Aktie derzeit attraktiv bewertet.