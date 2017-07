DAX scheitert mit Ausbruchsversuch – Banger Blick zum Rentenmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Start des heutigen Handels machte der Euro den Eindruck, als wolle er nach dem Scheitern an der Marke von 1,1450 US-Dollar nun erst einmal den Rückwärtsgang einlegen. Sollte nun noch die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, in ihren Reden am Mittwoch und Donnerstag die geldpolitischen Zügel zumindest verbal etwas straffen, könnte im Gegenzug zu einem stärkeren Dollar im Euro Dynamik nach unten aufkommen, so die Hoffnung am deutschen Aktienmarkt. In einem Schwung ging es zum Auftakt dann auch gleich mit dem DAX über die Marke von 12.500 Punkten und es sah alles nach einem Ausbruch und einer Fortsetzung der Rally aus.

Wenn da nicht die Angst vor steigenden Zinsen wäre. Denn parallel dazu sah es zeitweise danach aus, als würde der Bund Future eine wichtige Unterstützung aufgeben. Das hätte zu einem Zinssprung führen können, was DAX-Anleger motivierte, die schnellen anfänglichen Gewinne mitzunehmen. Dass der Einbruch bei Bundesanleihen dann ausgeblieben ist, ließ die Anleger wieder aufatmen, aber der Ausbruchsversuch war Geschichte.