DAX scheitert an den 11.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Von wegen Angriff auf die Marke von 11.000 Punkten: Nach einem kurzen Aufbäumen zum Handelsstart bis auf 10.986 Punkte ging dem DAX die Luft aus. Bis zum Mittag drehte der deutsche Leitindex ins Minus und fällt rund 0,6 Prozent auf 10.840 Punkte. Mit Blick auf den Chart zeigt sich: Seit etwa Mitte März bewegt sich der DAX in einem Seitwärtskorridor von etwa 10.300 Punkten bis rund 10.800 Punkten – eine nachhaltige Überwindung dieses Bereichs steht also weiterhin noch aus.Wirecard kommt nicht zur Ruhe und ist zum Wochenauftakt in Stuttgart direkt wieder die mit Abstand meistgehandelte Aktie. Von den morgendlichen Gewinnen auf über 99 Euro ist bis zum Mittag allerdings nichts mehr zu sehen – im Gegenteil: Wirecard fällt bei einem Umsatz von rund 8,5 Millionen Euro um 5 Prozent auf 90 Euro. Am Freitag nach Börsenschluss hatte Wirecard bekannt gegeben, dass der Vorstand umgebaut und interne organisatorische Prozesse verbessert werden sollen.Auch TUI zählt am Montag bei einem Minus von 5,4 Prozent zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Dessen Chef Joussen verkündete, ein Sommerurlaub auf Mallorca oder in weiteren EU-Ländern sei durchaus noch denkbar. Dafür habe man einen Gesundheitscheck ausgearbeitet und Probeläufe in Hotels durchgeführt. Einziges Manko: Um die Reisen durchführen zu können, muss zunächst die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben werden, die derzeit noch bis Mitte Juni gilt.Hin und her bei Tesla: Nachdem der US-Elektroautobauer für den Monat März einen Rekordabsatz in China verkünden konnte, folgt nun die Ernüchterung. Der Absatz des Model-3 inChina ging im April um 64 Prozent zurück. Gleichzeitig war der Gesamtmarkt für Elektroautos jedoch um 10 Prozent gestiegen. Für die Tesla-Aktie geht es am Montag unter hohen Umsätzen in Stuttgart bis zum Mittag rund 3,1 Prozent gen Süden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.