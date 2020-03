DAX schafft nicht die Wende – Der bange Blick nach Frankfurt zur EZB

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jetzt kommen die Notenbanken. Die Federal Reserve und die Bank of England sind bereits aktiv geworden. Jetzt wartet man an der Börse auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank. Sie dürfte morgen aufgrund der schnell sinkenden Inflations- und Wachstumserwartungen tief in die geldpolitische Trickkiste greifen und so versuchen, die Stimmung an den Finanzmärkten zu verbessern.Ihr Ziel sollte es sein, die Volatilität an den Kapitalmärkten auch deshalb zu senken, da sich diese negativ auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen auswirken kann. Eine Zinssenkung allein aber wird dabei nicht helfen. Auch die zwei bereits gesehenen außerordentlichen Zinssenkungen sind am Markt einfach so verpufft. Sie waren eher symbolische Schritte, die leider nicht helfen, Menschen aus der Quarantäne zu holen und das öffentliche Leben wieder in den Normalzustand zurück zu bringen. Das zugleich angekündigte Finanzierungspaket der Bank of England für Banken, die damit ihrerseits Unternehmen mit Krediten versorgen können, die wegen des Virus in Schieflage geraten, traf da schon eher den Nerv der Börse, konnte aber auch nur kurz für eine Beruhigung sorgen.Es bleibt dabei: Solange nicht klar ist, wann wo die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt findet, kann man die wirtschaftlichen Folgen nur erahnen und ist auch an der Börse weiter im Blindflug unterwegs. Zwar sieht es in China so aus, als hätte die Epidemie schon Ende Februar diesen Höhepunkt erreicht. Aber man kann daraus nicht unbedingt auf einen ähnlichen Verlauf außerhalb Chinas und damit auch in Ländern wie Italien und Deutschland schließen.Beim DAX geht es weiter um die Unterstützung bei 10.486 Punkten. Darunter kann es noch einmal etwas ungemütlicher werden, es droht eine Fortsetzung des Absturzes bis unter 9.000 Zähler.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.