DAX schafft es ins Plus - Jackson Hole aus Mangel an Alternativen

Aus Mangel an anderen wichtigen Ereignissen oder Nachrichten liegt die volle Konzentration der Investoren in diesen Tagen auf dem, was da aus einem kleinen amerikanischen Städtchen am Rande der Rocky Mountains kommen könnte. Die tatsächlichen Erwartungen allerdings sind sehr niedrig, was neue Nachrichten vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole angeht.

Dieser Umstand könnte aber dann an den Märkten Bewegung auslösen, wenn sich doch einer der Notenbanker aus der Reserve locken lässt. Und da steht besonders der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, im Mittelpunkt, ob dieser sich zu einer Äußerung in Richtung Ende des Anleihekaufprogrammes hinreißen lässt, welches er genau vor drei Jahren an dieser Stelle ankündigte. Solche Worte würden die Rally im Euro weiter befeuern und mit Sicherheit Druck auf die europäischen Börsen ausüben. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist allerdings gering, denn genau diesen weiter steigenden Euro wird Draghi mit aller Macht verhindern wollen.

Aber es gibt noch einen Grund, sich in diesem Jahr auf Jackson Hole zu konzentrieren. Es ist eine willkommene Ablenkung vom Wechselbad der Gefühle, welches zuletzt die US-Politik verbreitete.