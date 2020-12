DAX sammelt Kraft für den weiteren Aufstieg – Hexensabbat im Frankfurter Nebel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum nebligen Wintermorgen in Frankfurt passt der heutige Hexensabbat an der Börse, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes auslaufen. Aus dem „großen Verfall“ lässt sich allerdings statistisch gesehen kein Renditevorteil für Anleger generieren. Weder kann man sagen, dass die Tage ruhiger oder volatiler sind als andere. Noch kann man behaupten, dass es bis zum Verfall ruhiger sein wird als danach – es gab auch schon Termine, an denen es komplett umgekehrt war.Dass nach vier starken Tagen an der Frankfurter Börse einige Anleger nun erst einmal zu Gewinnmitnahmen tendieren, stört die vorweihnachtlich positive Stimmung am Markt kaum. Auch wenn kurzfristig vieles für eine Übertreibung nach oben und eine zunehmende Abkopplung der Kurse von der Realität eines weiter hohen Infektionsgeschehens spricht, langfristig sucht die überbordende Liquidität weiter nach Rendite und landet am Aktienmarkt.Wie schon so oft in den vergangenen Wochen neigt der Deutsche Aktienindex an einem Freitag zur Schwäche und scheint damit zunächst bei 13.650 Punkten gedeckelt. Abermals präsentiert sich damit die Wall Street stärker als der DAX, neue Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq standen gestern erneut auf der Tagesordnung. Sollte sich die Rally in New York fortsetzen, dürfte aber auch der DAX spätestens in der kommenden Weihnachtswoche das Allzeithoch aus dem Februar bei knapp unter 13.800 Punkten anlaufen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.