DAX rutscht weiter ab

Der DAX knüpft am Montag an seine deutlichen Verluste aus der Vorwoche an und sackt im Tagestief bei -2,9% bis auf 11.598 Punkte ab. Bis zum Mittag kann sich der deutsche Leitindex wieder etwas erholen und liegt bei etwa 11.800 Punkten noch rund 1,3% im Minus. Derweil rechnet das Bundeswirtschaftsministerium mit einem schleppenden Erholungsprozess der Wirtschaft, das BIP werde im zweiten Quartal noch einmal stark zurückgehen.Die BASF ist heute mit einem Volumen von über 8 Millionen Euro nicht nur Umsatzspitzenreiter, sondern auch meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Mit -3% zählt sie zu den größten Verlierern im DAX. Am Donnerstag steht bei BASF die Hauptversammlung an, auf der den Aktionären eine Rekord-Dividende von 3,30 Euro vorgeschlagen werden soll. BASF setzt damit die Tradition fort, die Ausschüttung jedes Jahr um 10 Cent zu erhöhen.Rege gehandelt wird in Stuttgart heute auch Nel ASA. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens verliert bis zum Mittag 4%. Nachdem die Bundesregierung letzte Woche eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen hatte, erhöht sie nun den Druck auf die EU: Gemeinsam mit acht weiteren Ländern fordert Deutschland von der EU-Kommission eine Strategie für den Ausbau klimafreundlicher Wasserstoff-Energie.Hohe Umsätze sind am Montag in Stuttgart auch bei der Amazon-Aktie zu verzeichnen, die heute rund 1,2% abgibt. Für Analyst Brian Fitzgerald von Wells Fargo sind neue Allzeithochs bei Amazon jedoch nur eine Frage der Zeit, er hob sein Kursziel für Amazon auf 3.000 US-Dollar an. Bemerkenswert: Fitzgerald, dessen Prognosen eine hohe Trefferquote aufweisen, gilt als einer der besten Analysten der Wall Street.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.