DAX rutscht unter 12.000 Punkte - Handelsstreit dürfte sich länger hinziehen

Der Deutsche Aktienindex ist unter die charttechnische Unterstützung von 12.026 Punkten und auch unter die psychologische Barriere von 12.000 Punkten gerutscht. Damit hat sich das Bild in der Art eingetrübt, dass es jetzt erneut zu einem Test der Region um 11.800 Punkten kommen dürfte, wo auch die 200-Tage-Linie liegt.



Das Warten auf erlösende Nachrichten in Sachen Handelsstreit dürfte sich zumindest für die nahe Zukunft als vergebens herausstellen. Dass China seinen Technologie- und Softwareunternehmen eine zweijährige Steuerbefreiung einräumt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Weg zu einer Einigung noch ein sehr langer werden wird. Das impliziert für die Börsen aber auch, dass es erst noch einmal schlimmer werden kann, bevor ein Abkommen tatsächlich abgeschlossen wird.



Die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland waren zwar nicht der Schock für die Märkte wie noch vor einem Monat. Aber es sind auch nicht die Daten, die irgendetwas von einem Aufschwung vermuten lassen, auf den die Aktienmärkte so sehnlich warten. Bis jetzt hat die lockere Geldpolitik nicht die Wirkung entfaltet, die viele sich erhoffen. Dennoch hält sich der Verkaufsdruck noch in Grenzen. Alle wissen auch, dass eine Annäherung im Handelskonflikt sehr schnell gehen kann. Und niemand will am Ende der Dumme sein, der alles verkauft hat. Daher wird selektiv alles abgegeben, was ein China-Exposure hat. Alles andere hält sich noch recht wacker.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.