DAX rutscht ab – Harter Entzug von der Droge billigen Geldes

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wir haben es an den Börsen gerade mit der unheilvollen Entwicklung hoch bewerteter Aktien zu tun, die sich gegen steigende Zinsen am Rentenmarkt behaupten müssen. Hier ist es wenig hilfreich, dass in der Berichtssaison immer wieder einige große Unternehmen mit schlechten Zahlen und verhaltenen Geschäftsprognosen aufwarten. Denn in diesem Fall öffnet sich die Schere zwischen dem, was Anleger derzeit für Aktien bezahlen und dem, was noch gerechtfertigt ist, sollten die Zinsen weiter so dynamisch steigen.

Die Verlagerung des Fokus weg vom politischen und geopolitischen Treiben hin auf das Zahlenwerk der Firmen und die Fundamentaldaten hat also nicht dazu geführt, dass sich wieder Optimismus breit gemacht hat. Viele Anleger fühlen sich gerade daran erinnert, dass sie gegen steigende Zinserwartungen und das Ende einer Politik des billigen Geldes anstehen müssen.

Was hier passiert, ist eine Fortsetzung des Entzugs der Märkte vom Tropf der Notenbanken. Dieser „Drehtür-Effekt“ wird noch das gesamte Jahr und darüber hinaus anhalten. Die Märkte werden zwischen dem Konsum der von den Zentralbanken verabreichten Droge billiger Liquidität und Phasen des Entzugs hin und her pendeln. Jetzt sind wir gerade im Entzug, bei dem Symptome zu beobachten sind, die dadurch entstehen, dass dem Markt etwas weggenommen wird, woran er sich gewöhnt hatte.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.