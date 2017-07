DAX ruht sich nach Rally aus – Zinswende eine Fata Morgana?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach seiner geldpolitisch motivierten Rally gestern verharrt der Deutsche Aktienindex heute zunächst auf dem erreichten Niveau. Die Hürde bei 12.500 Punkten genommen, könnte der Index nun wieder Fahrt in Richtung 13.000 Punkte aufnehmen. Was das Thema steigende Zinsen angeht, brauchen sich die Anleger zumindest vorerst nicht all zu große Sorgen zu machen.

Denn seit gestern wissen wir, die Chefin der amerikanischen Notenbank sieht den natürlich Zins offenbar weit unter dem Normalmaß der vergangenen Jahrzehnte. Dass sich darin das Eingeständnis versteckt, dass die Federal Reserve ihren Exit aus der expansiven Geldpolitik wohl nie gänzlich schaffen wird, interessiert die Märkte nicht. Viel wichtiger ist die Botschaft, dass es in Zukunft weitaus weniger Zinsanhebungen als in vergleichbaren Zinsanhebungszyklen der Vergangenheit geben wird.

Für einige ist die Zinswende eine Fata Morgana, die es in Wirklichkeit nicht geben wird. Es ist wenig verwunderlich, dass die Zinsen gestern auch in Deutschland wieder kräftig gesunken sind. Das, was die US-Notenbank heute tut, wird zeitverzögert schließlich auch die Politik der Europäischen Zentralbank bestimmen. Das könnte bedeuten, dass die Zinsen auch in Deutschland nie wieder so hoch sein werden, wie man das aus der Vergangenheit gewohnt war.