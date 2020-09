DAX mit ruhigem Wochenausklang?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Eine turbulente Börsenwoche neigt sich dem Ende zu: Erst fiel der DAX auf rund 12.800 Punkte, griff dann zügig, aber vergeblich die Marke von 13.300 Punkten an und notiert aktuell bei rund 13.125 Punkten.Am häufigsten handeln die Anleger an der Börse Stuttgart die Bayer-Aktie. Das Unternehmen verlängerte den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann, der seit 2010 im Vorstand ist, bis Ende April 2024. Für die Aktie von Bayer geht es heute um 1,32% auf 55,81 Euro aufwärts.Das größte Umsatzvolumen an der Börse Stuttgart ist in der Volkswagen Aktie zu verzeichnen. Heute finden die ersten Auslieferungen des VW-Hoffnungsträgers ID.3 statt. Das E-Auto wird auf der modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) Plattform gebaut, die auch bei den Konzerntöchtern eingeführt werden soll. Die Aktie notiert heute beinahe unverändert bei 149,44 Euro.Ebenfalls rege gehandelt wird die Allianz. In den letzten 30 Handelstagen notierte die Aktie in einer sehr engen Handelsspanne von 179 zu 186 Euro und liegt aktuell mit 182,14 Euro leicht im negativen Bereich.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.