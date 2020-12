DAX vor ruhigem Abschluss eines turbulenten Jahres – Euro an wichtigem Widerstand

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der Deutsche Aktienindex in der letzten Handelswoche eines der wohl turbulentesten Börsenjahre der Geschichte noch ein neues Allzeithoch erreichen würde, hatten inmitten der grassierenden Corona-Pandemie wohl nur die wenigsten Anleger auf ihrem Zettel. Da ist es nicht verwunderlich, dass kurz vor der 14.000er Marke einige von ihnen zunächst auf die Idee kommen, vor dem Jahreswechsel noch schnell ein paar Gewinne mitzunehmen. Aber eine Trendwende sieht anders aus, weshalb der Blick in den Jahresstart 2021 für den DAX durchaus weiter positiv ausfallen dürfte.Allerdings bremst der starke Euro etwas den Markt, der sich nun einem wichtigen Widerstand bei 1,2330 US-Dollar nähert. Sollte sich die Gemeinschaftswährung in den kommenden Wochen über dieser Marke etablieren, könnte damit der Startschuss für eine Ausdehnung der Rally bis in die Region um 1,50 US-Dollar fallen. Bleibt der Euro allerdings unter 1,2330 US-Dollar, könnte zunächst eine Korrektur ins Haus stehen. Das dürfte dann sicher auch die Bremse am deutschen Aktienmarkt lösen und den Weg für den DAX über 14.000 Punkte freimachen.An der Wall Street könnte der nächste Turbo in dem Moment gezündet werden, wenn der republikanisch dominierte Senat der Erhöhung der Schecks, die an amerikanische Bürger verschickt werden sollen, in letzter Sekunde doch noch zustimmt. Das wäre vermutlich eine letzte positive Nachricht in diesem Jahr, die zu einer neuen Kaufwelle in New York führen und damit auch dem DAX hierzulande unter die Arme greifen könnte.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.